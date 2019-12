"La neve solo in montagna"! Ma non dovevamo fermare il cambiamento climatico?

Appena si avvicina il pericolo di una nevicata a basse quote, subito, alle fermate dei tram, nei bar, davanti alle scuole, così come nei cortili, si alza il solito coro: "eh no eh, la neve solo in montagna, in pianura crea disagi e basta". Ed è un coro trasversale, cioè non riguarda solo gli anziani, ma anche giovani e meno giovani. Come se poi la neve potesse ascoltarli e rifugiarsi sui monti perché non gradita. Il problema però è un altro...

Ma come? Non dovremmo forse tutti cominciare a ragionare secondo il paradigma per cui: "freddo è bello?". Non abbiamo fatto scioperare i nostri figli per fermare il riscaldamento globale? Non abbiamo applaudito una ragazzina che si è guadagnata la copertina del Time?



Ma come pensate che possano tornare a crescere i ghiacciai sulle Alpi, una volta azzerate (limitate meglio) le emissioni antropiche, se non con un calo importante delle temperature e il ritorno di tante nevicate anche alle basse quote? Si, perché riuscire a fermare il cambiamento climatico, impresa ardua ma possibile secondo gli studiati (e non), comporterà un sacco di disagi, anche nel cuore dell'estate, magari proprio quando si dovrà andare in vacanza al mare dopo un anno di lavoro e la si trascorrerà sotto l'ombrellone per ripararsi dai temporali e non dal sole.



Fermare il riscaldamento globale significa RINUNCIARE; quanti sarebbero disposti a farlo, viziati come siamo oggi? Credete forse che la popolazione in un mondo più freddo, per scaldarsi, non darebbe fondo a tutto il metano e il gasolio di cui dispone?