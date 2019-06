Soluzioni originali per combattere il riscaldamento globale

L'Università del Candbridge (UK), ha organizzato un ambizioso progetto chiamato 'Centre for Climate Repair' - come suggerisce il nome stesso, lo scopo di questa unità speciale è chiara negli intenti, mettendo in primo piano la risoluzione dei problemi legati al cambiamento climatico, ideando alcune fantasiose proposte al fine di contrastare gli effetti portati dal riscaldamento globale. I progetti proposti sono avveniristici e molto ambiziosi ma hanno una solida base scientifica da cui prendere spunto.

Raffreddamento dei poli: uno dei progetti più fantascientifici riguarda il ricongelamento dei poli, creando una coltre di nuvole al di sopra della fascia polare, la quale potrebbe riflettere verso lo spazio una maggiore quantità di calore in arrivo, inducendo così un raffreddamento della superficie sottostante.



Per rendere possibile tutto questo, gli scienziati hanno pensato a navi completamente robotizzate, alimentate da energia solare e dotate di cannoni in grado di spruzzare in alta atmosfera un fine aerosol di acqua salata, favorendo in questo modo la condensazione delle nubi.Voi cosa pensate? Potrebbe funzionare o siamo davvero troppo in oltre con la fantasia?

Tra i progetti più concreti, l'inseminazione artificiale degli oceani, con l'obiettivo di aumentare la quantità di plancton. Perchè tutto questo? Alcune specie di plancton sono in grado di favorire l'assorbimento della CO2 dall'atmosfera tramite la fotosintesi e potrebbero essere degli straordinari alleati contro l'effetto serra.

Infine la messa a punto di tecnologie in grado di 'catturare' la CO2, rendendola utile allo sviluppo di nuovi combustibili. Su questa base potrebbero essere sviluppati cicli chiusi di produzione dell'energia che ridurrebbero drasticamente il problema dell'inquinamento da gas serra sul nostro pianeta.