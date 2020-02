NEVE fai da te? Ora si può!

Tempi duri per la neve? Nessuna paura. Da qualche anno è arrivata la neve in lattina; avete letto bene, neve fai da te. Come sempre ci sono arrivati gli Americani, pur se gli States in realtà non piangono di certo per inverni secchi o miti, come accade invecein diversi Paesi europei, Italia compresa.

Neve in lattina? Esattamente. Non pensiate però che sia la soluzione all'eventuale mancanza di neve sulle piste da sci nè tantomeno non vi mettiate in testa di girare per le vie delle vostre città con quell'arnese in mano pronti a fare le veci del generale inverno. Si tratta infatti di un gadget natalizio che crea neve vera ma per piccoli ambienti.

Un presepe in giardino o sul balcone di casa con neve vera? Perchè no. Le istruzioni sono semplici: aprire la busta della confezione e versare il contenuto nella lattina aggiungendo un'opportuna dose di acqua. Basteranno circa 20 grammi di polvere per ottenere circa un litro di neve. Ecco tutto il bianco che vorrete, quando e dove vorrete.

L'alta pressione rischia di far sciogliere il vostro capolavoro? Nessuna paura, basterà aggiungere di volta in volta altra acqua ed ecco che la nostra neve fai da te resisterà anche per diversi giorni.