METEO e FUNGHI: quando l'emozione corre nel bosco...

Quella dei funghi è una passione. Chiunque vada a cercarli comprende bene quale sia l'emozione nel momento del ritrovamento. I funghi sono particolari e necessitano di condizioni ambientali specifiche per nascere e crescere: il vento, le precipitazioni, il tipo di bosco, il periodo durante il quale andare a funghi, l'escursione termica tra il giorno e la notte, l'esposizione dei boschi e l'altitudine.

La stagione è fondamentale: dalla temperatura dell'aria dipende quella del terreno. D'estate per esempio, il fungo impiega meno tempo a crescere e svilupparsi (se le condizioni lo permettono). La temperatura risulta maggiore e il terreno di conseguenza più caldo. Il vento ed una eccessiva escursione termica possono rallentare la crescita o addirittura inibire la crescita dei funghi, soprattutto se le precipitazioni sono risultate scarse.

Il tipo di bosco è fondamentale quanto le condizioni climatiche. Quando fa troppo caldo è consigliabile cercare i funghi a quote più elevate, entra quindi in gioco il fattore altitudine. Durante l'autunno, con l'avanzare della stagione la ricerca si sposta a quote progressivamente più basse. In queste situazioni i luoghi ideali sono i boschi esposti a nord, perchè più umidi. La ricerca è agevolata in quelle aree dove l'acqua tende a fermarsi senza scorrere via velocemente.

Le piogge però sono il fattore più importante: senza la pioggia un terreno secco risulta totalmente improduttivo e i miceli non possono svilupparsi. Seguendo queste semplici ma fondamentali "regole" aumentano considerevolmente le probabilità di trovare i nostri cari funghi.



Ultima cosa, non meno importante, se siete in dubbio e non conoscete con assoluta certezza quali funghi state raccogliendo, evitate di mangiarli! Le intossicazioni prodotte dall'ingestione di funghi velenosi possono portare a conseguenze molto gravi, persino alla morte. Se non siete esperti è sempre consigliabile il controllo gratuito presso gli Ispettorati Micologici delle Asl.



Buon divertimento e buona raccolta!

