Viterbo: tromba d'aria su Pescia Romana, danni e alberi sradicati

Lazio tra le regioni più colpite in questa rapida ondata di maltempo, innescata da una massa d'aria relativamente fredda in discesa dal nord Europa.

Il fronte freddo ha raggiunto il Lazio nel corso della mattinata: sul settore avanzante dell'aria fredda si sono sviluppati intensi temporali che hanno dato vita a forti rovesci, grandinate e anche colpi di vento.

Non sono mancate anche le trombe d'aria, che ha colpito Pescia Romana, frazione di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. Il fenomeno vorticoso ha creato scompiglio e danni nel centro abitato: paura tra gli abitanti ma fortunatamente non ci sono feriti o vittime. Diversi alberi sono stati sradicati dalla tromba d'aria, il cui cono tornadico risulta ben visibile nel video: