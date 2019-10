Violento tornado notturno a Dallas: devastazione nella citta' texana

Un violento tornado ha colpito nella notte Dallas, in Texas, uno degli stati americani più colpiti da fenomeni estremi di questo tipo.Il vortice ha percorso alcuni chilometri nella zona compresa fra Dallas e l'aeroporto di Love Field, secondo il Servizio Meteo Nazionale. Ingenti i danni: decine di case e negozi sono state danneggiate, diversi i crolli, oltre 100mila utenze senza elettricità. Molte strade sono rimaste bloccate a causa degli alberi caduti. Anche il traffico aereo ha subito disagi. Un edificio è crollato nell'area nord-occidentale della città. Sette persone sono riuscite a mettersi in salvo, ma i vigili del fuoco sono alla ricerca di eventuali vittime. Numerosi i feriti lievi per finestre in frantumi a causa delle violentissime raffiche di vento. Si stima che il tornado possa aver raggiunto la categoria F3 sulla scala Fujita, con venti prossimi o superiori ai 200 km/h, in grado come mostrano le immagini di sventrare case e sollevare per diversi metri auto e camion.Il sistema temporalesco che ha originato il tornado ha poi proseguito la sua corsa verso l'Arkansas, dove la caduta di un albero ha causato la morte di una persona.