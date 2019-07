Violento temporale su Venezia : nubifragio e venti tempestosi sulla laguna [VIDEO]

Come previsto il nord-est è stato nuovamente teatro di forti temporali quest'oggi, esattamente come accaduto nell'ultimo week-end per effetto di una "stressante" staticità barica all'interno del Mediterraneo. Fortemente colpito il Veneto dai forti temporali, in particolar modo le pianure orientali e la laguna dove l'elevata energia in gioco ha permesso lo sviluppo di sistemi temporali piuttosto violenti.

Oltre alle grandinate nel trevigiano, con chicchi fino a 5 cm di diametro e vari danni, segnaliamo un forte temporale giunto sulla laguna di Venezia attorno alle 21.30. Il temporale è stato molto intenso e ha scatenato una tempesta di pioggia e vento con raffiche oltre i 90 km/h. Non è mancata nemmeno la grandine nel capoluogo veneto, con chicchi grandi come noci. Città in tilt in maniera analoga a quanto avvenuto ieri. Eloquente il momento del "downburst" nel video, ovvero la fase caratterizzata da venti impetuosi e pioggia battente :