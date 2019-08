Violento temporale su Bolzano: grandine e alberi abbattuti

TEMPORALE SU BOLZANO | L'instabilità sta nuovamente colpendo le estreme zone del nord Italia, in particolar modo l'arco alpino e prealpino, con le relative vallate. Attorno alle 14.30 si è abbattuto un violento temporale su Bolzano, dove ha causato ingenti danni sia per la grandine che per i venti tempestosi.

La cella temporalesca, piccola ma particolarmente violenta, ha colpito in pieno la città dove ha scatenato un nubifragio durato oltre 15 minuti, accompagnato da grandine intensa e anche fortissime raffiche di downburst. I venti hanno superato senza dubbio i 100 km/h considerando i danni marcati in tutta la città : decine di alberi sono stati sradicati e scaraventati su case, auto e cancelli. Divelti alcuni tetti e dei capannoni. La grandine, a tratti con diametro di 3-4 cm, ha imbiancato le strade e ha causato danni alla vegetazione oltre che su diverse automobili.

Le situazioni più critiche in via Gaismair, a Casanova, al Lido di Bolzano, in via Mendola e in altre zone della città. In via Roma una tettoia è caduta dal quinto piano. Fortunatamente non ci sono feriti o vittime.