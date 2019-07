Violento temporale su Arezzo: grandine grossa e danni

Pomeriggio fortemente instabile per il centro-nord a causa di una perturbazione atlantica in avvicinamento nel Mediterraneo e che mostrerà il suo lato più incisivo nella giornata di domani, 10 luglio. Nelle ultime ore i forti contrasti termici si sono fatti sentire tra Liguria, Emilia Romagna, Marche e Toscana : numerosi sono i temporali formatisi e che hanno causato parecchi danni per via della grandine, ormai nemico dichiarato di questa turbolenta e calda estate.

Dopo i nubifragi avvenuti, vi segnaliamo anche un forte temporale avvenuto nel pomeriggio su Arezzo. Il temporale ha scatenato una tempesta di grandine con chicchi grandi fino a 4-5 cm di diametro, capaci di danneggiare fortemente le campagne, le auto e anche finestre e lucernari.

Diverse sono le auto con parabrezza e lunotti in frantumi. Danni ingenti nelle campagne, in particolare nelle coltivazioni di mele, pesche e cocomeri. "L'azienda agricola Tonioni di Tegoleto lamenta la perdita del 50% della produzione di mele. Ma ci sono altre realtà in cui le stime sono anche peggiori. Danni anche agli ortaggi, ai meloni, ai cocomeri", spiega Gianluca Ghini di Confagricoltura Arezzo.