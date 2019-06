Violento temporale nel tarantino : fiumi di acqua e grandine a Campomarino di Maruggio [VIDEO]

Come previsto l'instabilità sta continuando ad interessare le regioni del centro-sud a causa della persistenza di una vasta sacca d'aria fresca che contribuisce all'esaltazione dei fenomeni convettivi, tipici di questo periodo. Quest'oggi è stato coinvolto soprattutto l'arco ionico pugliese, mentre sul resto della regione i cieli si presentavano generalmente sereni o poco nuvolosi.

Un forte temporale ha interessato il tarantino e precisamente la zona di Campomarino di Maruggio dove si è scatenata una vera e propria tempesta di pioggia e grandine. La grandinata è stata talmente intensa da creare fiumi di ghiaccio per le strade, con conseguenti rallentamenti del traffico. Grandine anche sulle spiagge, che in pochi minuti sono state imbiancate come fosse pieno inverno. Davvero un qualcosa di "paradossale" se consideriamo che proprio oggi

Impressionante il video registrato in strada, a Campomarino di Maruggio, da Ezio Caforio :