Violento temporale MCS in Sardegna, colpita Cagliari: alluvione lampo su Pirri

La previsione: un vasto e potente temporale sta colpendo la Sardegna centro-meridionale, in particolar modo il cagliaritano dove sono in atto nubifragi da oltre due ore. Si tratta di un vasto temporale MCS (mesoscale convective System) generatosi in seno ad una blanda depressione giunta dalle isole Baleari: questa depressione, muovendosi sul caldo Mediterraneo carico di energia, ha innescato forti temporali nel Canale di Sardegna nella notte, poi diretti sull'isola sarda dove hanno causato non pochi disagi nelle ultime ore.

Cagliari è stata colpita in pieno dal nubifragio: il temporale ha scatenato un forte acquazzone sul capoluogo sardo, tanto da scaricare al suolo oltre 50 mm di pioggia in breve tempo. Tanti gli allagamenti in città e gli interventi dei Vigili del Fuoco, oltre che della protezione civile.

Alluvione lampo su Pirri: le strade si sono trasformate in fiumi in piena, senza fortunatamente causare feriti o vittime.