Violenti temporali in Veneto: nubifragio a Piovene Rocchette

In un contesto complessivamente anticiclonico, alcune aree del Nord Italia stanno assistendo oggi a locali ma intensi temporali, dettati da infiltrazioni d'aria più fresca in quota di origine atlantica che entra in contrasto con la calura e l'umidità presenti nei bassi strati.

Un intenso sistema temporalesco sta interessando nelle ultime ore il Veneto ed ha apportato danni e disagi soprattutto fra le province di Padova e Vicenza (negli ultimi minuti si sta trasferendo anche sul veneziano).

Un nubifragio si è scatenato a Piovene Rocchette, piccole comune della provincia di Vicenza. Pompieri e Protezione civile sono già al lavoro, insieme ai cittadini, per contrastare l'emergenza. Acqua e fango hanno invaso strade, abitazioni, garage e negozi.

Particolarmente colpito l'alto vicentino dove vengono segnalate grandinate intense in diverse località.

Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.