Violenti temporali in Piemonte: tempesta di vento nel Verbano

MALTEMPO IN PIEMONTE | Il tempo sta rapidamente peggiorando su gran parte del nord grazie all'ingresso di correnti d'aria più fresche e instabili (alle medio-alte quote) che stanno interagendo con la grande afa presente in pianura Padana. Tra i tanti rovesci e piovaschi sparsi in atto sul settentrione, spiccano i forti temporali che si stanno sviluppando sul Piemonte. Fortemente colpiti il verbano e le province di Torino e Vercelli dove si stanno accanendo due distinti temporali decisamente violenti.

GRAVI DISAGI NEL VERBANO | Un forte temporale stazionario si è formato tra la tarda mattina e il pomeriggio sull'alto Piemonte. Colpito principalmente il verbano, nella fascia che va da Verbania al Lago Maggiore, dove si registrano danni decisamente ingenti. Il temporale ha sviluppato fortissime raffiche di vento di downburst, che hanno picchiato pesantemente su una vasta area con velocità superiori ai 100 km/h.Tanti gli alberi sradicati dai venti tempestosi, divelti alcuni tetti e capannoni. Danni anche all'agricoltura. Eloquenti i video che arrivano in redazione dal verbano.

https://www.facebook.com/MaycolChecchinato1991/videos/2394735120591918/