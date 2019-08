Violente grandinate nell'astigiano: in azione le ruspe per liberare le strade

VIOLENTO TEMPORALE SUL PIEMONTE | Un potente temporale, probabilmente di tipo "supercella" si è sviluppato sul Piemonte nel tardo pomeriggio di domenica 11 agosto. La cella temporalesca ha dapprima colpito l'astigiano, dove ha preso vita, dopodichè si è spostata sul torinese e sul resto del Piemonte centro-settentrionale dove ha dispensato fenomeni a tratti molti intensi ed estremi.

ASTIGIANO COLPITO DALLA GRANDINE

L'area che va da Mondonio Torinese a Castelnuovo Don Bosco, Pino d'Asti, Aramengo e Cocconato è stata colpita in pieno dalla grandine, a tratti anche con chicchi grandi come albicocche. Tantissimi i danni all'agricoltura, specie alle viti e al mais, tutto in pochi minuti. Allagate cantine e piani terra di tante abitazioni, danni anche alle automobili per via della grandine.

FENOMENO ECCEZIONALE SU CASTELNUOVO | Tra i vari centri abitati colpiti dalla grandine spicca su tutti Castelnuovo Don Bosco dove la grandinata ha assunto connotati a dir poco eccezionali. Diverse strade del paese sono state sommerse dalla grandine, addirittura a tratti con oltre 30-40 cm di ghiaccio. La situazione più critica in Via Guglielmo Marconi dove per togliere la grandine è stato necessario l'impiego di una ruspa.

Grandi accumuli di grandine anche sulla strada del cimitero e le strade che portano alle frazioni di Bardella e Ranello.