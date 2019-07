Violenta grandinata su Bari: video girato dal porto durante la tempesta!

Come da attese, la Puglia è stata colpita nelle ultime ore da una intensa ondata di maltempo (ancora in atto), determinata dall'arrivo di un impulso d'aria fresca che ha innescato accesi contrasti termici e di conseguenza temporali particolarmente violenti.

Una "supercella" temporalesca (temporale molto intenso caratterizzato dalla presenza di un mesociclone e da elevati moti verticali) ha colpito in pieno Bari in tarda mattinata, ora di pranzo. Il temporale ha provocato una grandinata eccezionale per il capoluogo: i chicchi di grandine, che hanno raggiunto dimensioni anche di 4-6 centimetri, hanno causato molti danni, sfondando e ammaccando parabrezza di auto, danneggiando finestre e perfino alcune strutture ed edifici.

Le zone più colpite dalla grandine sono state i quartieri cittadini del Libertà, San Paolo, Madonnella e Japigia, ma anche il Murat soprattutto a ridosso del lungomare e zona porto. Grandinata violenta anche sulla costa a nord di Bari fra Santo Spirito e Palese, dove si sono registrati danni a numerose automobili.

Ecco un filmato che mostra i momenti della violenta grandinata nel Porto di Bari.