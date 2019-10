Vento forte in Toscana: cade albero a Follonica, diversi gli interventi dei vigili del fuoco

La perturbazione atlantica giunta sull'Italia è scivolata nelle ultime ore velocemente verso Sud, lasciando alle sue spalle un miglioramento delle condizioni meteo sulle regioni centro-settentrionali.

In Toscana, la pioggia delle prime ore del mattino ha lasciato spazio al sole, tuttavia in queste ore si registrano diversi disagi per le forti raffiche di vento dai quadranti settentrionali che stanno interessando la regione, soprattutto la fascia costiera.

Proprio a causa del vento, a Follonica, in provincia di Grosseto, un albero è caduto vicino alla sede stradale in via Massetana all’ingresso della città del Golfo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Diverse le chiamate ai pompieri un po' in tutta la provincia, per caduta di alberi, rami e cornicioni pericolanti.