Veneto: fulmine centra e distrugge albero a Conegliano, rami su auto

Primi forti temporali e disagi al Nord, in questa giornata che si preannuncia fortemente instabile come vi abbiamo spiegato in precedenti articoli.

In mattinata piogge e rovesci temporaleschi (caratterizzati da un elevato numero di fulmini) hanno interessato il Veneto e in particolare la provincia di Treviso. Piante e alberi divelti o piegati, strade allagate, black-out elettrici in molte zone della provincia. Asolo, Montebelluna, Conegliano sono alcune delle località più colpite.

A Conegliano, un fulmine ha colpito in pieno un albero, spezzando in più parti il tronco. I rami sono caduti su un'auto in sosta, per fortuna senza coinvolgere persone. L'episodio si è verificato in via XXIV Maggio.

Nelle prossime ore permane l'elevato rischio di forti temporali sulla regione.