Uragano lorenzo devasta le Azzorre: feriti, inondazioni ed ora punta la Gran Bretagna

Il temibile uragano Lorenzo ha finalmente abbandonato le isole Azzorre dopo quasi 24 ore infernali in cui il ciclone tropicale ha scatenato una forza mai registrata prima sull'arcipelago. Lorenzo si è abbattuto sulle isole occidentali azzorriane nello stadio di uragano di categoria 2, con venti fino a 160-170 km/h, piogge torrenziali e mareggiate estreme. A tutto questo si è aggiunta l'onda di tempesta, in inglese nota come "storm surge", ovvero l'innalzamento del livello del mare in maniera simile allo tsunami: si tratta di un fenomeno tipico degli uragani ed è il responsabile di vaste inondazioni anche a centinaia di metri dal mare.

Col miglioramento delle condizioni meteo, è tempo della conta dei danni: che riassumevano la situazione critica, ma ora le notizie diventano via via più nitide.Le isole più colpite sono quelle di Flores e Corvo, dove si sono abbattute raffiche di vento superiori ai 160 km/h. Danni anche sulle isole centrali come Faiel. Almeno 15 persone sono rimaste ferite nonostante le evacuazioni di massa dalle coste messe in atto poco prima dell'arrivo del ciclone tropicale.

Il vento tempestoso ha abbattuto alberi secolari e scoperchiato i tetti di alcune abitazioni. Sulle coste la situazione è drammatica: alcuni villaggi sono stati parzialmente rasi al suolo sia a causa dei venti eccezionali e sia per le mareggiate con onde alte quasi 12-15 metri. Black-out in atto in molte aree di Flores e Corvo.

LORENZO VERSO LA GRAN BRETAGNA - L'uragano si sta muovendo verso la Gran Bretagna a gran velocità ma nel frattempo si sta rapidamente indebolendo grazie al mare via via sempre più freddo e grazie all'intrusione della corrente a getto polare capace di scompigliare lo status di "ciclone tropicale" che fino a ieri poteva sfoggiare Lorenzo.

In questi minuti infatti Lorenzo si sta trasformando in un ciclone extra-tropicale seppur particolarmente intenso: ciò significa che giungerà su Irlanda, Inghilterra e Scozia come una forte perturbazione atlantica capace comunque di scatenare venti oltre i 100 km/h e intense mareggiate.