Ultim'ora: nubifragio su Torino, diversi quartieri sott'acqua. Le immagini.

Come vi avevamo illustrato in un precedente articolo, forti temporali si sono formati sul Piemonte e sulla provincia di Torino.

Un autentico nubifragio ha colpito l'area nord di Torino, paralizzando parte della città piemontese e creando tanti disagi e anche danni. Sulla zona si sono riversati in poco tempo, grazie all'intensità della precipitazione temporalesca, circa 80 millimetri di pioggia in poco più di un'ora.

Molte strade si sono trasformate in fiume di acqua e grandine, caduta in notevoli quantità. Particolarmente colpiti i quartieri Barriera di Milano e Aurora. Fortemente colpita anche la località di San Mauro Torinese, comune a nord-est di Torino.

Diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per rispondere alle decine di chiamate che in poco tempo hanno invaso la centrale: persone bloccate in casa, rami caduti e scantinati allagati le richieste più numerose.

Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore