Tromba d'aria a Santa Marinella: barche rovesciate dalla furia del vento

Paura stamane all'alba nella località di Santa Marinella, sulla costa laziale, dove si è abbattuta una tromba d'aria.Il vortice ha preso vita in mare, come tromba marina, poi ha raggiunto il litorale abbattendosi in particolar modo nella zona portuale di Santa Marinella.La tromba d'aria ha causato danni tra il porto ed il primo entroterra. Diverse barche anche di notevoli dimensioni sono state rovesciate o spostate dalle intense raffiche di vento. Qualche danno anche nella vicina Civitavecchia. Non si segnalano comunque conseguenze a persone.Le squadre di Protezione Civile, già al lavoro dalle prime ore del mattino insieme al Nucleo Sommozzatori, hanno controllato le zone colpite.Ecco un video pubblicato su Facebook da un cittadino del posto.