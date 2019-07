Toscana: alluvione lampo nel senese, Abbadia San Salvatore devastata [FOTO]

Anche la provincia di Siena conta i danni della pesante ondata di maltempo che si è abbattuta nelle ultime ore in Toscana. Dopo i nubifragi che hanno colpito l'aretino, fra tarda serata e nottata violente precipitazioni hanno imperversato nel senese: uno dei comuni più colpiti è la zona di Abbadia San Salvatore, a ridosso del Monte Amiata, dove sono caduti in poche ore oltre 200 millimetri di pioggia.

Il piccole comune senese è stato letteralmente travolto dalla furia di acqua e fango, che hanno provocato ingenti danni. Lo scenario, con il sorgere del sole, è apparso fin da subito drammatico. Diverse automobili sono state trascinate dalla forza dell'acqua, in seguito allo straripamento dei corsi d'acqua della zona; abitazioni e garage allagati, smottamenti e frane.

In tanti sono scesi in strada per dare una mano, spalare il fango unitamente agli uomini del Comune e anche la protezione civile.

Il consigliere regionale Stefano Scaramelli ha subito fatto sapere che "in intesa con il sindaco e con il governatore della Regione Enrico Rossi abbiamo attivato grazie alla protezione civile regionale la colonna mobile, con 37 squadre e 92 volontari, e la procedura di stato di calamità che produrrà certamente l'utilizzo di risorse regionali oltre che nazionali, se saranno concesse, per dare sostegno alle amministrazioni comunali, ai cittadini e alle imprese che hanno avuto danni".

Disagi importanti anche in Valdichiana, nella zona di Bettolle e di Guazzino per il crollo di muri e alberi. Numerose le famiglie rimaste senza luce anche nel Senese tanto che l'Enel sta ancora lavorando per garantire il ritorno alla normalità. Facile immaginare che la conta dei danni sarà imponente.