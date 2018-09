Temporali: CHE VIOLENZA in Valsesia(VC) giovedì sera!

Forti disagi, in Valsesia e Valsessera nel Vercellese per un violento temporale che, nella serata di giovedì, ha colpito numerosi centri, tra cui Borgosesia, Serravalle e, sul versante valsesserino, tutta la zona tra Pray e Sostegno.



Pioggia battente e vento, per un'ora intera, hanno messo a dura prova la tenuta dei sistemi di ricezione delle acque piovane, tanto che, in varie zone, che sono state cantine allagate e lungo la strada provinciale che collega Pray a Borgosesia, piante abbattute dalla forza del vento.



Segnalazioni analoghe anche sulla provinciale per Sostegno.



I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire in varie occasioni: a Isolella e Foresto per alberi pericolanti, a Fej per un edificio pericolante e anche a Serravalle.