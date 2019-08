Temporale auto-rigenerante tra lecchese, Brianza e nord Milanese: allagamenti e alberi sradicati

MALTEMPO AL NORD | Una forte ondata di maltempo sta colpendo il nord quest'oggi, sin dalle ore notturne come purtroppo osservato tra Piemonte e Lombardia dove si sono sviluppati numerosi temporali e rovesci. La causa risiede nell'ingresso di una massa d'aria fresca dalla Francia, di origine atlantica, che sta determinando fortissimi moti turbolenti (dovuti al contrasto tra aria calda al suolo e aria molto più fresca e instabile in alta quota). Temporali intensi stanno colpendo il Piemonte e la Lombardia, capaci di causare anche ingenti danni.

TEMPORALE AUTO-RIGENERANTE IN LOMBARDIA | Un fortissimo temporale auto-rigenerante e soprattutto stazionario ha colpito la Lombardia centrale, tra lecchese, brianza e zona nord di Milano, nel corso della notte sino alle prime ore del mattino. Per molte ore il temporale è rimasto letteralmente inchiodato, rigenerandosi.

Ecco uno scatto del radar della primissima mattinata:



Molto probabilmente l'intensità del temporale e soprattutto il fattore di persistenza sono state ampliate dall'isola di calore milanese.

DANNI E ALLAGAMENTI | Il temporale ha scaricato al suolo fino a 150 mm di pioggia in poche ore tra meratese e olgiatese. La zona più colpita è quella di Brivio, Merate, Beverate, Calco e Airuno dove il torrente Bevera è uscito dagli argini causando vasti allagamenti. I vigili del fuoco stanno lavorando sin dal cuore della notte e hanno effettuato oltre una settantina di interventi per allagamenti e rimozione di alberi e rami caduti per strada a seguito dei venti tempestosi. Segnalate anche grandinate dannose tra Brianza e lecchese.