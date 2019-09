Stati Uniti: grosso tornado devasta Sioux Falls, nel South Dakota

Un violento tornado si è abbattuto nella serata di martedì 10 settembre in una delle più grandi città del South Dakota, precisamente Sioux Falls. Il tornado, probabilmente di categoria F4 sulla scala Fujita, ha distrutto le linee elettriche e danneggiato decine di edifici.

Alcune abitazioni sono stati letteralmente abbattute, altre distrutte a metà. Auto scaraventate via e alberi sradicati in numerose vie cittadine. Oltre 13.000 case sono rimaste senza energia elettrica. Secondo le autorità non ci sarebbero feriti, fortunatamente.