Spagna: terribile alluvione a Los Alca'zares (Murcia), le immagini

Stiamo dando ampio spazio sul nostro giornale alla situazione d'emergenza che interessa la Spagna sud-orientale a causa di una violenta ondata di maltempo che si sta abbattendo da ieri.

Le aree più colpite da piogge torrenziali e inondazioni sono le comunità autonome di Valencia, Murcia e Castiglia-La Mancia. La situazione è particolarmente critica nel territorio di Murcia, dove il grande fiume Segura è in piena ed è già esondato in alcuni punti, anche nel centro cittadino, ed altri corsi d'acqua minori sono straripati o minacciano di farlo.

Drammatico lo scenario a Los Alcázares, piccola città distante pochi chilometri da Murcia, situata sulla costa. Qui gran parte delle strade sono allagate e l'acqua ha raggiunto anche il metro e mezzo. Decine di auto sono state trascinate dalla furia dell'acqua e galleggiano per le strade. Il comune sta invitando a non uscire di casa e sta chiedendo l'aiuto dell'esercito data la situazione estremamente difficile. Al momento non è noto se vi siano vittime o feriti. Alcune persone vengono salvate per mezzo di elicotteri.

Ecco un filmato che mostra la situazione a Los Alcázares poco fa:

se leggi questo messaggio allora il tuo browser non supporta il video in formato mp4/html5