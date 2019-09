Spagna: alluvione vicino Valencia, fiumi per le strade

La vasta depressione formatasi nei giorni scorsi tra Sardegna e Baleari si sta lentamente muovendo verso la penisola iberica lasciando alle sue spalle, sull'Italia, . Discorso diverso invece per la Spagna, dove si stanno riscontrando tutti gli effetti di questa insidiosa depressione molto lenta e carica di precipitazioni.

Nelle ultime ore è stata fortemente colpita l'area di Valencia e la comunità Valenciana: la situazione più critica e nella Vall d'Albaida, una delle 34 comarche della comunità, attraversata dal fiume Clariano che, a seguito delle forti piogge, è esondato. L'alluvione ha colpito i centri abitati di Cantereria e Ontinyent: a ridosso dei rilievi sono precipitati oltre 200 mm di pioggia in poche ore, per effetto di temporali stazionari e auto-rigeneranti che hanno mandato in tilt tutta la comunità. Le strade si sono trasformate in fiumi in piena ma al momento non si registrano feriti o vittime. L'evento è avvenuto a circa 40 km a sud di Valencia. Il video giunge da Cantereria (Valencia):



