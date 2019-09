Sicilia: ecco l'aria fresca, forti temporali nel ragusano. Nubifragio su Chiaromonte

La perturbazione che ieri ha raggiunto il centro-sud, si sta dirigendo nel basso Ionio e continua a portare maltempo sui versanti ionici del Meridione, in particolare tra Calabria e Sicilia.

Forti temporali si stanno verificando da diverse ore su catanese, siracusano e ragusano, in Sicilia: i fenomeni risultano localmente molto intensi, tanto che nelle zone interne del ragusano si registrano vasti allagamenti e disagi alla circolazione.Un forte nubifragio ha colpito Chiaromonte Gulfi, dove le strade e le scalinate si sono trasformate in fiumi per diversi minuti. Segnalate anche locali grandinate.

L'arrivo del maltempo ha permesso un notevole calo delle temperature su tutta la Sicilia, dove ora l'afa sembra un lontano ricordo. Su tutta la Sicilia centro-orientale si registrano temperature tra i 20 e 25°C, mentre sul lato occidentale, sotto il Sole, la colonnina di mercurio non riesce a superare i 28-29°C.Il tempo si presenterà instabile anche domani su tante aree della Sicilia, in particola modo sui settori centro-meridionali tra Enna, Catania, Ragusa e Siracusa.