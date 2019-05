Secchia in Piena: attivato l'allarme nel modenese, persone ai piani alti

Continua a piovere sull'Emilia Romagna e la situazione dei principali bacini idrici della regione peggiora di minuto in minuto tanto da costringere le autorità locali ad attivare la fase di allarme nel nel modenese. In particolare preoccupa la piena del Secchia.

Chiusi al traffico i ponti del modenese sul Secchia e sul torrente Tiepido (quest'ultimo già chiuso ieri sera). Chiusi anche il ponte di Navicello vecchio sul Panaro. Il colmo della piena del Secchia è atteso attorno alle 10.30 di stamattina. Rimangono così chiusi Ponte Alto a Modena e il ponte dell'Uccellino tra Modena e Soliera, entrambi sul fiume Secchia. Così come rimane chiusa alla circolazione via Gherbella, nel tratto compreso tra via Baccelliera e stradello San Lorenzo, il cui percorso attraversa il torrente Tiepido. Chiuso anche il ponte di via Curtatona, sempre sul Tiepido.