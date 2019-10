Roma: forte temporale con grandine sulla Capitale, grossa tromba marina ad Anzio

Il peggioramento sta gradualmente transitando sulle regioni centrali dopo aver colpito il nord nelle prime ore della giornata. Lungo il fronte freddo che si espande da nord verso sud e taglia in due l'Italia, si sono sviluppati intensi temporali carichi di grandine e forti acquazzoni: essi sono transitati sul Lazio nelle ultime ore dove hanno creato qualche disagio e anche allagamenti.

Colpita dal temporale anche Roma, così come gran parte della provincia e il viterbese dove non sono mancate le grandinate. Alcuni chicchi hanno superato anche i 2 cm di diametro ma a preoccupare maggiormente è stata l'intensità della grandinata (specie a Viterbo), in grado di creare danni nelle campagne.

Sul litorale romano, precisamente ad Anzio, si è sviluppata una spettacolare tromba marina subito immortalata dai passanti. Il fenomeno è avvenuto attorno alle 9 del mattino e fortunatamente non ha colpito la terraferma. Spettacolare lo scatto di Vittorio Silvestri.