Piogge battenti in Emilia Romagna: sta tracimando la Diga di Ridracoli

Continua a piovere senza tregua sull'Emilia Romagna e tutti i bacini idrici della regione crescono a vista d'occhio, anche con molte preoccupazioni (come il caso del , ma anche tanti altri fiumi regionali come il Panaro e il Savio).

Le immagini che vi mostriamo arrivano dalla diga di Ridracoli, in Romagna, dove le piogge cadute nell'ultimo periodo sono state addirittura in grado di riempire totalmente l'invaso dopo la lunga fase di siccità dell'inverno. Le paratie sono state aperte e l'acqua in eccesso sta rapidamente fluendo verso il bacino sottostante che la riporta nel fiume Bidente. L'effetto è davvero incredibile.

Ricordiamo però che non si tratta di un evento pericoloso ed al momento è tutto sotto controllo.