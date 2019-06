Pesante maltempo in atto in Lombardia: disagi e allagamenti su mezza regione

La perturbazione di origine atlantica in atto sull'Italia settentrionale sta dispensando i primi intensi fenomeni nel corso della mattinata odierna.

Abbondanti precipitazioni accompagnate da frequenti fulminazioni stanno interessando la Lombardia, dove un vasto sistema temporalesco (multicellulare) sta colpendo in particolare i settori centro-settentrionali della regione.

Il temporale, muovendosi lentamente verso Est, ha arrecato precipitazioni ingenti fra le province di Lecco, Como, Milano, Monza e Bergamo. In alcune località si sono raggiunti picchi di 80-100 millimetri di pioggia in poco tempo, con conseguenti disagi.

Il maltempo ha colpito anche la città di Milano e il suo hinterland. A tratti, oltre alla pioggia battente, ha anche grandinato. Un'auto, alle porte di Milano, è rimasta intrappolata all'interno di un sottopasso e la conducente si è salvata scappando fuori prima di finire sommersa. Tombini e cantine si sono allagati e molte sono state le chiamate ai Vigili del fuoco e alla Polizia Locale.

Nel Bergamasco la situazione più critica negli ultimi minuti: chiusa in via precauzionale la provinciale Madone-Chignolo per una possibile esondazione del torrente Dordo. Molte le strade allagate soprattutto nell'isola bergamasca.

Ecco un video di poco fa girato a Brignano Gera d'Adda (BG)

se leggi questo messaggio allora il tuo browser non supporta il video in formato mp4/html5

Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.