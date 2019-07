Nubifragio su Roma: notte tempestosa, muore una donna scaraventata dal vento

Una violenta ondata di maltempo ha attraversato il Lazio nelle ore notturne, come buona parte del centro Italia. La depressione che ieri sera si era formata nel mar Ligure ha innescato una "squall line" (linea temporalesca) molto incisiva e particolarmente lenta : essa aveva dapprima colpito la Toscana dove ha causato danni enormi e alluvioni lampo, dopodichè nella notte ha raggiunto il Lazio e anche la Capitale.

I forti temporali hanno colpito in pieno Roma dove in un paio d'ore si è scatenata una vera e propria tempesta: oltre a migliaia di fulmini sono cadute ingenti quantità di pioggia (con accumuli variabili tra i 30 e 70 mm), locali grandinate e soprattutto fortissime raffiche di vento. Trattasi dei venti di "downburst", ovvero le raffiche di vento scatenate dal fronte temporalesco da non confondere con una "tromba d'aria" che riguarda un altro tipo di fenomeno, seppur ugualmente violento.

TRAGEDIA A FIUMICINO | fenomeni più estremi hanno colpito il litorale nord di Roma, tra Fiumicino e Focene. Su questa zona pare possa essersi abbattuta in nottata una tromba marina (divenuta poi tromba d'aria al contatto con la terraferma) capace di causare danni ingenti e addirittura scaraventare via le automobili.Un'auto con a bordo una donna è stata spazzata via dal vento : dapprima ha sbattuto al guardrail e di seguito è stata scaraventata nelle campagne a diversi metri dalla carreggiata. Purtroppo per la donna a bordo non c'è stato nulla da fare ed è stata ritrovata senza vita.L'incidente è avvenuto a Coccia di Morto.

La stessa tromba d'aria ha scaraventato via altre automobili che sostavano nel parecchio di un'area di servizio nei paraggi dell'incidente mortale. Fortunatamente in queste altre auto non era presente nessuno a bordo.

DISAGI A ROMA | Le intense piogge avvenute sulla capitale hanno causato vasti allagamenti nella metro A : fuori servizio le stazioni di Repubblica e Cipro : "I treni - comunica l'Atac - non fermano temporaneamente alle stazioni Repubblica e Cipro per la presenza di acqua proveniente dall'esterno. Tecnici al lavoro per pulizia e ripristino".In zona Battistini una palazzina è stata evacuata.