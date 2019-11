Nubifragio su Matera: vasti allagamenti e strade come fiumi nei Sassi

Come ampiamente previsto una forte ondata di maltempo sta investendo il sud Italia ed in particolare Basilicata e Puglia dove si registrano già accumuli di pioggia localmente vicini ai 100 mm (nella fattispecie sul metapontino e nel materano).

I danni più importanti, al momento, sono causati dalle raffiche di scirocco: un vero e proprio nubifragio è in atto su Matera e gran parte del metapontino.

Sono almeno una cinquantina gli interventi dei Vigili del Fuoco a causa di alberi caduti e pali dell'illuminazione abbattuti. Danni anche ad alcuni tetti nel materano.I problemi più importanti si registrano tra Policoro, Scanzano Jonico e Montalbano. Uno smottamento è stato registrato sulla strada provinciale 3, nei pressi di Ferrandina.Vasti allagamenti si segnalano a Matera: le strade dei Sassi si sono trasformate in veri e propri fiumi in piena. Al momento non ci sono feriti.