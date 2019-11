Nubifragio su Genova: caduti oltre 100 mm, strade come fiumi

L'ennesima perturbazione atlantica giunta sull'Italia sta portando piogge su tantissime regioni e anche locali fenomeni violenti. In particolare ci riferiamo alla Liguria centrale, dove si è sviluppato da alcune ore un temporale stazionario auto-rigenerante, fenomeno tipico per la zona.La confluenza della tramontana fredda con lo scirocco più mite e umido sta dando vita a questo temporale piuttosto intenso che sta avvolgendo Genova e le aree limitrofe ormai da diverse ore. L'accumulo sul capoluogo ligure cresce a vista d'occhio, tanto che in centro città sono stati superati i 130 mm di pioggia. Il risultato è un ingrossamento di tutti i canali e vasti allagamenti per la città.

Previsioni pessime per le prossime ore

Il temporale potrebbe persistere sino a questa sera su Genova e provincia scaricando altre importanti quantità di pioggia. Non è escluso un parziale coinvolgimento anche del savonese orientale. Prestare massima attenzione alle condizioni meteo in tutta l'area di Genova.