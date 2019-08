Nubifragio nella notte su Genova: tanti disagi, voragine inghiotte un'automobile

Un forte temporale ha colpito nella notte la Liguria centrale, interessando in pieno la città di Genova.

Pioggia intensa, vento, fulmini e grandine hanno imperversato a più riprese sul capoluogo, causando diversi danni. Particolarmente colpiti i quartieri di San Fruttuoso, Brignole e Rivarolo.

Paura a San Fruttuoso, in via Berno, dove in seguito al nubifragio si riaperta una voragine (tristemente nota anche per avere mietuto una vittima nel marzo 2018) nel manto stradale e un’auto è stata inghiottita. Per fortuna nessuno si trovava a bordo e non ci sono state conseguenze a persone.

allagamenti di strade, sottopassi, garage, caduta di alberi, blackout. Disagi anche fuori dal centro di Genova. In A7 all'altezza del casello di Bolzaneto la strada si è allagata e sono dovuti intervenire gli uomini di Autostrade per scortare i veicoli dopo Busalla, in direzione Genova, a causa dei materiali dispersi. Tanti gli interventi dei vigili del fuoco, per