Nubifragio lampo su Avola : vasti allagamenti e auto sott'acqua

Come previsto la Sicilia orientale sta facendo i conti col maltempo dopo tanto caldo e siccità. L'approssimarsi di una forte perturbazione nord-atlantica, che in queste ore sta duramente colpendo il nord, inizia a produrre i suoi effetti sulla Sicilia dove l'afflusso di aria più fresca su quella calda e umida sta generando temporali a tratti molto forti.

In particolare vi segnaliamo un forte temporale avvenuto su Avola, sul litorale siracusano meridionale : qui nel corso degli ultimi 40 minuti si è verificato un intenso nubifragio che ha scaricato al suolo oltre 40 mm di pioggia in breve tempo. Il nubifragio ha mandato in tilt il centro abitato(vedi video qui sopra) e addirittura ha allagato diverse strade. Alcune auto sono finite sott'acqua ma al momento non si segnalano feriti o vittime.