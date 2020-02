Neve storica su Baghdad, mancava dal 1909: immagini incredibili

La nevicata è avvenuta in Medio Oriente a latitudini davvero proibitive. Tutto è stato causato da una poderosa discesa di aria gelida russa sulla Turchia e successivamente su tutto il Medio Oriente come raramente è successo nell'ultimo secolo.



L'aria gelida è dilagata su Turchia, Georgia, Siria, Libano, Iraq, Iran e addirittura sin verso l'Arabia Saudita. La colonnina di mercurio è crollata sin sotto lo zero anche in pieno deserto tra Siria e Iraq grazie ai gelidi venti provenienti da nord-ovest, dalla Turchia.

La presenza di una bassa pressione ben strutturata è risultata determinante per favorire nevicate estese anche in pianura tra Siria e Iraq, come da decenni non succedeva!

La combinazione tra gelo e umidità è stata fondamentale per permettere l'arrivo della neve addirittura in pianura sull'Iraq centrale, sin verso la capitale Baghdad. La città è stata ricoperta da uno strato di neve di almeno 4 cm tra lo stupore degli abitanti. Si è trattato della nevicata più forte mai avvenuta negli ultimi 111 anni! Una nevicata simile avvenne infatti nel lontano 1909, in seguito solo brevi rovesci nevosi senza accumulo (l'ultimo nel 2008).



La neve a Baghdad è più rara di quanto lo sia sull'estremo sud della Sicilia. Questo ci lascia immaginare di quanto straordinario sia stato questo fenomeno.