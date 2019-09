Mostruosa grandinata colpisce la zona di Algeri [FOTO]

La circolazione depressionaria che in questi ultimi giorni ha interessato il Mediterraneo occidentale e colpito duramente la Spagna con eventi alluvionali, ha innescato temporali particolarmente violenti anche sul Nord-Africa nella giornata di ieri.

In particolare un temporale caratterizzato da elevate correnti ascensionali (evolutosi allo stadio di "supercella") ha prodotto grandine di dimensioni eccezionali in Algeria. Chicchi grossi fino a 6-8 centimetri hanno colpito l'entroterra di Algeri, in particolare le località di Khemis Miliana e altre zone della provincia di Ain Defla.

La grandine ha causato danni ingenti ai numerosi veicoli, sfondando i parabrezza e ammaccando la carrozzeria delle automobili.