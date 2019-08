Meteo live: forti temporali, grandine e colpi di vento in pianura Padana, peggiora al nord-est

Il tempo sta peggiorando sensibilmente su gran parte del nord ed in particolar modo sulla pianura Padana dove l'aria fresca atlantica sta incontrando tanta umidità da sfruttare come energia.

Un vasto temporale si è formato nel primo pomeriggio sulla Lombardia nord-occidentale e Piemonte settentrionale : questo temporale si è rapidamente diretto sul milanese dove ha cominciato ad evolversi in un vasto sistema temporalesco che ora si sta estendendo in lungo e in largo dall'Emilia al Trentino.Si è sviluppato un vasto fronte temporalesco caratterizzato da intensa attività elettrica, piogge a carattere di nubifragio, grandinate e forti colpi di vento determinati dal "downburst". Fortemente colpite piacentino, parmense, milanese, cremonese, brianza, pavese negli ultimi minuti, dove si segnalano allagamenti e danni per il vento forte.

TEMPORALI DIRETTI SUL NORD-EST | Il maltempo è in spostamento verso est. La parte più intensa scorrerà sull'Emilia e il Veneto meridionale, proprio in quell'area troviamo raffiche di vento impetuose, localmente anche oltre i 100 km/h, e grandinate dannose. Entro le 19.00 circa il fronte temporalesco raggiungerà le coste emiliane, il Polesine sin verso l'alto Adriatico. Prestare massima attenzione.