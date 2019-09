Maltempo: violenta grandinata su Finale Ligure, imbiancata la spiaggia

Una forte ondata di maltempo sta interessando le regioni settentrionali, per effetto del passaggio di una saccatura d'aria fresca in alta quota tra Germania, Austria, Svizzera e Italia. I temporali stanno coinvolgendo gran parte del settentrione, in particolare Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia dove si registrano accumuli di pioggia a tratti superiori ai 70 mm. Non manca anche la e, come vedremo a breve, in Liguria.

Una forte grandinata si è abbattuta nel tardo pomeriggio sul litorale savonese di Finale Ligure: la grandinata è stata così intensa da imbiancare tutta la spiaggia e diverse strade del centro cittadino.