Maltempo tra Piemonte e Francia : colata di fango sui binari, soppressi i TGV

I forti temporali che negli ultimi due giorni stanno colpendo la Francia orientale e ii settori montuosi del Piemonte, specie tra torinese e cuneese, stanno causando non pochi disagi ai trasporti ed in particolar modo alla linea ferroviaria TGV (Train à Grande Vitesse) tra Modane e Saint Jean de Maurienne.

Una colata di fango si è abbattuta sui binari della linea ferroviaria e pertanto tutti i treni TGV sono stati soppressi fino a quando l'intera linea non sarà ripristinata. Molto probabilmente per alcune settimana dall'Italia e dalla Valsusa non si potrà raggiungere Parigi e la Francia con i soliti TGV : tutti i treni ad alta velocità della linea Milano-Parigi che fermavano a Oulx e Bardonecchia sono stati soppressi. Ora la linea è bloccata.

Non ci dovrebbero invece essere problemi per chi vuole raggiungere di domenica Modane, utilizzando il treno regionale dalla Valsusa.