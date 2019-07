Maltempo Toscana: nubifragi nell'aretino, muore uomo travolto dal fango

L'ondata di maltempo che si è abbattuta ieri nell'aretino, in Toscana, ha causato purtroppo una vittima.

Si tratta di un uomo di 75 anni, trovato senza vita in mezzo al fango e ai detriti portati dalle violente piogge che hanno colpito la zona da ieri pomeriggio. La vittima è stata individuata dai vigili del fuoco in un canale di scolo di una strada vicinale tra il campo sportivo di Olmo e la E45. L'uomo si trovava non lontano dalla propria auto che è stata travolta dalla piena e che al momento deve ancora essere recuperata.

L'emergenza maltempo è proseguita tutta la notte, con numerosi interventi dei vigili del fuoco e di volontari. Le squadre hanno lavorato con potenti idrovore per svuotare scantinati e altre zone allagate, oltre a veicoli adatti allo spazzamento delle strade e alla ripulitura dal fango.