Maltempo su Roma, un centinaio di interventi per allagamenti e caduta alberi

Tuoni, lampi e vento forte stanno colpendo la capitale da questa mattina. Già un centinaio gli interventi di Polizia locale e vigili del fuoco in varie zone di Roma, per la messa in sicurezza di aree o chiusura di strade.

Il maltempo ha infatti causato allagamenti e caduta di alberi e rami, con danni ad alcuni veicoli. Non si registrano comunque feriti.

Le maggiori criticità vengono registrate nel quadrante nord, in particolare in via Casale Lumbroso, via Aurelia, via Flaminia, via Salaria soprattutto nella zona di Settebagni. L’ ultimo intervento delle pattuglie in via Tiberina per caduta alberi sulla carreggiata, che ha reso necessaria la chiusura della strada dal km 2 al km 8.