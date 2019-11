Maltempo su Roma e provincia: uomo ferito dalla caduta di un albero ad Albano laziale

Il forte maltempo che si è abbattuto fra la serata di ieri e la notte su Roma e provincia ha fatto ancora una volta numerosi danni. Le raffiche di vento hanno provocato una strage di alberi: molti sono stati abbattuti sia nella capitale che in provincia.

Ad Albano Laziale, in via dei Cappuccini, un albero è caduto colpendo un automobile con all'interno un uomo. L'automobilista è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita.

La conta dei danni continua con gli alberi caduti a Roma: uno sulla Cassia, all’altezza di corso Francia, e un altro in piazza Ragusa, zona San Giovanni-Re di Roma. Per fortuna non ci sono stati feriti.

Molte anche le strade allagate, con disagi e rallentamenti alla circolazione stradale.