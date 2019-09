Maltempo su Napoli: allagamenti e traffico ferroviario in tilt

Come vi abbiamo poc'anzi descritto, forte maltempo ha colpito nella notte la Campania. Un intenso sistema temporalesco ha interessato il casertano, ma non ha risparmiato nemmeno il napoletano.

Sul capoluogo la pioggia ha provocato allagamenti, smottamenti e voragini. In queste ore la Polizia Municipale e la Protezione civile comunale sono al lavoro sulle priorità rappresentate dalla circolazione e dalla sicurezza dei cittadini.

Ecco alcune criticità. In via Montagna Spaccata-via Cinthia l'ingresso della bretella stradale è bloccata per allagamento. In via Stadera, nel quartiere di Poggioreale, un mezzo dell'Asia, per la raccolta dei rifiuti, è bloccato nel sottopasso. Tombini saltati in via Bartolo Longo. Sprofondamenti si registrano in varie zone della città, tra cui via Cupa Spinelli, via Salvator Rosa all'altezza del Museo, via Cupa Gerolamini.

Dalle 4.00 di questa mattina, risulta sospeso anche il traffico ferroviario sul tratto metropolitano della Linea 2, che collega Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra. Rallentamenti anche su altre tratte.

Allagamenti e problemi anche in provincia, soprattutto a est di Napoli, tra Ponticelli, Volla, Cercola e San Sebastiano al Vesuvio, con diversi interventi dei vigili del fuoco.