Maltempo Sicilia: intensa grandinata si abbatte su Ragusa

La Sicilia sta vivendo oggi condizioni di instabilità, a differenza di gran parte della penisola dove splende il sole. Questo per effetto di una blanda circolazione ciclonica coadiuvata da correnti più fresche in quota che apporta rovesci e temporali anche di forte intensità.

Sono i settori centro-meridionali e quelli ionici i più colpiti. Un violento temporale sta interessando Ragusa, dove si sta abbattendo anche una grandinata. Chicchi di grandine a tratti di medie dimensioni sono segnalati in questi minuti in diverse zone di Ragusa. Non si escludono danni anche ad automobili esposte.

Nelle prossime ore ancora marcata instabilità e temporali, con possibili grandinate e locali allagamenti. Un miglioramento è atteso fra il tardo pomeriggio e la serata.

Immagine in alto di repertorio