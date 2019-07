Maltempo nel Lazio: grosso pino crolla a Guidonia, tragedia sfiorata

Il Lazio è una delle regioni più colpite da questa ondata di maltempo in azione da ieri sulla penisola.

Forti temporali caratterizzati da frequenti fulminazioni e raffiche di vento intense si sono abbattuti su Roma fra la notte e la mattinata (leggi qui l'articolo del tornado sul litorale romano).

A Guidonia si registrano diversi danni. Nella frazione di Villanova, in via Maremmana, si è sfiorata la tragedia in seguito alla caduta di un un grosso pino, crollato al suolo a pochi passi da un'abitazione (che ha subito anche alcuni danni). Per fortuna non si registrano feriti anche se una donna, titolare di un negozio a pochi metri dall'albero caduto, è stata soccorsa per un malore.