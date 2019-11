Maltempo nel Lazio: forti piogge e allagamenti nel romano

Il vortice depressionario in avvicinamento all'Italia ha portato nelle ultime ore precipitazioni localmente di forte intensità sui settori tirrenici, in particolar modo sul Lazio, dove si registrano dei disagi.

Un acquazzone ha colpito anche Roma, con allagamenti e disagi al traffico: problemi sono segnalati nelle principali arterie del Flaminio e dei Parioli così come ai confini, come sul lungotevere e via Salaria.

Forte temporale ad Anzio, sul litorale a Sud di Roma, dove dalla mezzanotte sono caduti circa 80 millimetri di pioggia, che hanno causato allagamenti importanti. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco.

Nelle prossime ore, un marcato peggioramento è atteso al Sud Italia, dove a cominciare dalla Sicilia e dalla Calabria si avranno fenomeni anche a carattere di nubifragio.