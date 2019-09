Maltempo: intensa grandinata su Chieri, nel torinese

L'afflusso di aria molto fresca sulle regioni settentrionali sta alimentando forte instabilità atmosferica, con temporali, grandinate e raffiche di vento.

Un temporale di forte intensità ha colpito negli ultimi minuti la zona di Chieri, ad est di Torino, con una grandinata che ha imbiancato tetti, auto e strade. La grandine non ha assunto dimensioni eccessive ma la precipitazione, come si nota dalle immagini, è stata particolarmente intensa. Non si escludono nuovi danni all'agricoltura e alla vegetazione locale, come già accaduto pochi giorni fa con un'altra forte grandinata.

Inevitabili disagi anche nella viabilità, sia a Chieri che fuori dalla città. Al momento non si registrano incidenti.

Nelle prossime ore le condizioni meteo tenderanno comunque a migliorare sulla regione piemontese, con ampie schiarite e cessazione dei fenomeni.