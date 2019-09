Maltempo in Lombardia: esonda Seveso a Milano, allagamenti

L'attesa perturbazione giunta sul Nord Italia ha portato forti temporali in Lombardia e sulla provincia di Milano, con allagamenti e disagi segnalati dall'alba.

Il forte temporale abbattutosi sul capoluogo ha provocato l'esondazione del Seveso, che poco dopo le 6 è uscito dall'alveo. Allagate diverse strade, in particolare viale Marche, viale Zara e zona Niguarda: difficoltosa la circolazione per le poche auto in strada (l'orario ha limitato i disagi).

L'assessore alla Protezione Civile, Marco Granelli, ha fatto sapere che "tutte le squadre sono sul posto. Chiuso anche il sottopasso di via Negrotto".

L'esondazione è rientrata dopo circa un'ora: Granelli ha fatto sapere che intorno alle 7:30 le forze dell'ordine hanno iniziato a riaprire le strade, mentre restano chiusi i sottopassi Astesani, Comasini e Negrotto. La situazione più critica si è verificata in piazzale Caserta, Largo Desio e via Valfurva, dove numerosi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco.